Беларусь ввела ответные санкции против Евросоюза

Власти Беларуси установили запрет на ввоз отдельных товаров из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. Решение о дополнении перечня запрещенных товаров принял Совет министров Беларуси, сообщила пресс-служба правительства.
Таким образом Совмин расширил перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. Это регламентируют соответствующие изменения, внесенные в прежнее постановление правительства (№ 700 от 6 декабря 2021-го).
Сейчас в перечень включили пиво и сброженные напитки, косметику, в том числе уходовые средства, дезодоранты, составы для ванн, мыло, ковры, одежду и обувь, головные уборы, постельные принадлежности, матрацы, лаки, краски, плиты, посуду