Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь ввела ответные санкции против Евросоюза

Совмин установил запрет на товары из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

Источник: Комсомольская правда

Власти Беларуси установили запрет на ввоз отдельных товаров из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. Решение о дополнении перечня запрещенных товаров принял Совет министров Беларуси, сообщила пресс-служба правительства.

Таким образом Совмин расширил перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. Это регламентируют соответствующие изменения, внесенные в прежнее постановление правительства (№ 700 от 6 декабря 2021-го).

Сейчас в перечень включили пиво и сброженные напитки, косметику, в том числе уходовые средства, дезодоранты, составы для ванн, мыло, ковры, одежду и обувь, головные уборы, постельные принадлежности, матрацы, лаки, краски, плиты, посуду и т. д.

ЕС
санкции
экономика