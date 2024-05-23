Беларусь ввела ответные санкции против Евросоюза

Сейчас в перечень включили пиво и сброженные напитки, косметику, в том числе уходовые средства, дезодоранты, составы для ванн, мыло, ковры, одежду и обувь, головные уборы, постельные принадлежности, матрацы, лаки, краски, плиты, посуду и т. д.