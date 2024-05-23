В Карагандинской области появятся шесть новых пожарных постов

— Для недопущения пожаров ДЧС Карагандинской области напоминает, что разводить костры и сжигать отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений. А в ветреную погоду разведение костров недопустимо, — подчеркнул Аманбек Бейсембаев. — Запрещается складирование горючих отходов на территории населённых пунктов и организаций. При разведении костра необходимо очистить планируемое место от горючих веществ, материалов, сухой растительности и иметь под рукой средства тушения. По окончании остатки горящих материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.