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В Карагандинской области появятся шесть новых пожарных постов

В Карагандинской области в этом году появятся шесть новых пожарных постов, передает DKNews.kz.

Источник: Акимат Карагандинской области

Их оборудуют на территории Осакаровского, Каркаралинского, Нуринского и Шетского районов.

Для борьбы с огнём планируется приобрести 65 единиц техники, 918 единиц оборудования и построить одну лесную пожарную станцию. В лесопосадках Караганды, Темиртау и Шахтинска появятся системы раннего обнаружения пожаров. Их внедрение обеспечит своевременность реагирования подразделений и позволит локализовать пожары на начальной стадии.

О прохождении пожароопасного периода и планах на этот год на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Аманбек Бейсембаев.

— Пожароопасный период в регионе начался с апреля и продлится до ноября. За два месяца в регионе произошло два лесных пожара на общей площади 0,07 га. Степных пожаров и загораний не зарегистрировано. На данный момент действующих очагов пожаров нет, обстановка в регионе стабильная, — сказал Аманбек Бейсембаев.

Для оперативного реагирования на природные пожары в департаменте создан специальный штаб. Силы и средства органов гражданской защиты, местных исполнительных органов, природоохранных учреждений находятся в постоянной готовности. А это более 4 тысяч человек и 322 единицы техники.

Сотрудники ДЧС ведут круглосуточный мониторинг пожарной обстановки в регионе через платформу Геосервис МЧС РК. Бойцы гражданской защиты проводят профилактические встречи с населением и рейды. В ходе рейдов выявлено четыре факта нарушения правил пожарной безопасности при сжигании сухой травы и мусора на территории дачных участков. Виновные лица привлечены к адмответственности.

— Для недопущения пожаров ДЧС Карагандинской области напоминает, что разводить костры и сжигать отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений. А в ветреную погоду разведение костров недопустимо, — подчеркнул Аманбек Бейсембаев. — Запрещается складирование горючих отходов на территории населённых пунктов и организаций. При разведении костра необходимо очистить планируемое место от горючих веществ, материалов, сухой растительности и иметь под рукой средства тушения. По окончании остатки горящих материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.