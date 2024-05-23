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Литва расторгает соглашения по инвестициям и налогам с Беларусью

Власти Литвы расторгнут соглашения по инвестициям и налогом с Беларусью и Россией.

Источник: Комсомольская правда

Власти Литвы намерены расторгнуть двусторонние соглашения по инвестициям и налогом с Беларусью и Россией, сообщает kp.ru.

Сейм Литвы намерен принять решение о расторжении четырех договоров и согласовать другие предложения. В частности, речь идет о соглашениях между Литвой и правительствами Беларуси и России о поддержке и защите инвестиций, торгово-экономических отношениях. Некоторые договоры могут быть расторгнуты только с согласия Сейма, а для других необходимо постановление правительства.

При этом не исключается, что действие двусторонних соглашений с Беларусью и Россией Литва может заменить многосторонними соглашениями.

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налоги