Литва расторгает соглашения по инвестициям и налогам с Беларусью

Сейм Литвы намерен принять решение о расторжении четырех договоров и согласовать другие предложения. В частности, речь идет о соглашениях между Литвой и правительствами Беларуси и России о поддержке и защите инвестиций, торгово-экономических отношениях. Некоторые договоры могут быть расторгнуты только с согласия Сейма, а для других необходимо постановление правительства.