Бухара и Дербент стали городами-побратимами

«Члены комиссии выразили мнение об активном использовании механизмов парламентской дипломатии для содействия реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых между Узбекистаном и Россией, осуществления двусторонних торгово-экономических проектов, а также обеспечения эффективного взаимодействия между регионами двух стран».