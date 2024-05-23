Бухара и Дербент стали городами-побратимами

«Подписано Соглашение об установлении побратимских отношений между городом Бухарой Республики Узбекистан и городом Дербент Республики Дагестан Российской Федерации».
Участники заседания, прошедшего в Бухаре, обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития и углубления межпарламентского и межрегионального сотрудничества, роль верхних палат парламентов в укреплении взаимодействия общественных и религиозных организаций двух стран.
Также поднимались вопросы трудовой миграции, развития образования.
Речь шла и о цифровизации процесса законотворчества, сотрудничестве в области изучения опыта цифровой трансформации экономики.
«Члены комиссии выразили мнение об активном использовании механизмов парламентской дипломатии для содействия реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых между Узбекистаном и Россией, осуществления двусторонних торгово-экономических проектов, а также обеспечения эффективного взаимодействия между регионами двух стран».
С учетом высказанных предложений и механизмов парламентской дипломатии решено обновить дорожную карту Межпарламентской комиссии.