Беларусь ратифицировала поправки в соглашение с РФ о взыскании алиментов

Ранее законопроект был принят нижней палатой белорусского парламента, это было 17 апреля текущего года, и 6 мая одобрен верхней палатой.
«Ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов от 3 марта 2015 года», — говорится в документе.
Это межправительственное соглашение было подписано сторона 13 декабря 2023 года в Минске на заседании объединенной коллегии министерств юстиции Беларуси и России.
Дополнительные гарантии
Первый замминистра юстиции Беларуси Наталья Филиппова представляла этот законопроект в белорусском парламенте. Она подчеркнула, что этот документ меняет соглашение Беларуси и России о взаимном исполнении судебных постановлений по делам о взыскании алиментов.
Благодаря этим корректировкам документы, которые направляют для начала исполнительного производства в России, не будут возвращаться обратно, если у взыскателя нет информации о том, где живет «алиментщик».
При этом взыскатель должен располагать информацией о местонахождении организации или другого лица, выплачивающего должнику доход.
Но, даже если должник поменяет работу, исполнительный документ все равно должен работать в соответствии с нацзаконодательством страны, в которую он поступил (Беларуси или России).
В верхней палате белорусского парламента в свою очередь отмечали, что ратификация этого протокола поспособствует предоставлению белорусам и россиянам дополнительных гарантий по беспрепятственному взысканию алиментов с должников, находящихся на территории другой стороны.