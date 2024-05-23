Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь ратифицировала поправки в соглашение с РФ о взыскании алиментов

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола о внесении поправок в межправсоглашение с Россией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов, документ № 5-З от 21 мая официально опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Ранее законопроект был принят нижней палатой белорусского парламента, это было 17 апреля текущего года, и 6 мая одобрен верхней палатой.

«Ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов от 3 марта 2015 года», — говорится в документе.

Это межправительственное соглашение было подписано сторона 13 декабря 2023 года в Минске на заседании объединенной коллегии министерств юстиции Беларуси и России.

Дополнительные гарантии

Первый замминистра юстиции Беларуси Наталья Филиппова представляла этот законопроект в белорусском парламенте. Она подчеркнула, что этот документ меняет соглашение Беларуси и России о взаимном исполнении судебных постановлений по делам о взыскании алиментов.

Благодаря этим корректировкам документы, которые направляют для начала исполнительного производства в России, не будут возвращаться обратно, если у взыскателя нет информации о том, где живет «алиментщик».

При этом взыскатель должен располагать информацией о местонахождении организации или другого лица, выплачивающего должнику доход.

Но, даже если должник поменяет работу, исполнительный документ все равно должен работать в соответствии с нацзаконодательством страны, в которую он поступил (Беларуси или России).

В верхней палате белорусского парламента в свою очередь отмечали, что ратификация этого протокола поспособствует предоставлению белорусам и россиянам дополнительных гарантий по беспрепятственному взысканию алиментов с должников, находящихся на территории другой стороны.