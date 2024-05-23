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Пермский край расширяет сотрудничество с Узбекистаном

Побывавшая с визитом в Прикамье делегация Республики Узбекистан во главе с министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым посетила крупные промпредприятия региона: АО «Новомет-Пермь», «ИНГК-Промтех», ООО «Меридиан».

Источник: Коммерсантъ

Гостям были представлены газоперекачивающие агрегаты, скважинные насосы, продукция машиностроения, средства индивидуальной защиты, шахтное оборудование и другое. Кроме того, представители министерства энергетики Узбекистана оценили разработки Пермского НОЦ «Рациональное недропользование» по цифровизации месторождений полезных ископаемых.

Губернатор Дмитрий Махонин поблагодарил делегацию Минэнерго Узбекистана за визит в Пермский край. «Сегодня вы провели встречи и переговоры с руководителями крупных предприятий Прикамья, узнали больше об их производстве и продукции. Итоги этой работы лягут в основу дорожной карты сотрудничества между Пермским краем и Министерством энергетики Узбекистана. Документ охватит вопросы промышленной кооперации, образования и науки, поможет локализации прикамских производств на территории экономических зон республики, а также будет способствовать поставкам оборудования для нужд нефтегазовой отрасли страны», — подчеркнул глава Прикамья.

Глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов уверен, что подписание дорожной карты поможет нарастить объемы взаимных инвестиций, надежно укрепить торговые связи, а также успешно развивать совместные проекты в ключевых отраслях промышленности. «Мы заинтересованы в первую очередь в поставках высокотехнологичной продукции, а также в организации совместных производств по всем направлениям: не только в нефтегазовой отрасли, но и в химической и текстильной промышленности. В Узбекистане для этого созданы все необходимые условия, в том числе льготный режим для предприятий на территориях технопарков», — сообщил министр.