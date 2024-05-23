Пермский край расширяет сотрудничество с Узбекистаном

Глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов уверен, что подписание дорожной карты поможет нарастить объемы взаимных инвестиций, надежно укрепить торговые связи, а также успешно развивать совместные проекты в ключевых отраслях промышленности. «Мы заинтересованы в первую очередь в поставках высокотехнологичной продукции, а также в организации совместных производств по всем направлениям: не только в нефтегазовой отрасли, но и в химической и текстильной промышленности. В Узбекистане для этого созданы все необходимые условия, в том числе льготный режим для предприятий на территориях технопарков», — сообщил министр.