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Дамов может стать главой Емельяновского района

«Единая Россия» предлагает своего кандидата.

Источник: Наш Красноярский край

Сегодня, 23 мая, председатель Законодательного Собрания Красноярского края, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко сообщил в своем телеграм-канале о кандидате на пост главы Емельяновского района.

Президиум регионального отделения партии «Единая Россия» поддержал кандидатуру Сергея Дамова, который сейчас руководит службой финансово-экономического контроля в сфере закупок Красноярского края.

— Уже завтра депутатам районного совета предстоит принять окончательное решение по этому вопросу, — сообщил Додатко.