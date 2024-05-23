Региональный министр строительства рассказал, что должно произойти, чтобы снесли дом на Нариманова

Дом на Нариманова, 72/3 снесут, когда уладят все вопросы с собственниками квартир. Об этом во время пресс-конференции в «Интерфаксе» заявил министр строительства Ростовской области Юрий Сильвестров.
— Пока не могу сказать, что там будет построено. Думаю, когда мы будем понимать территорию, которая там есть, наверное, поступит предложение от города, чтобы включить эту территорию в проект КРТ, — сказал Сильвестров.
Вечером 27 января 2024 года в Ростове обрушилась стена дома на Нариманова, 72/3, а к утру рухнул целый подъезд. Оказалось, что здание признали аварийным еще в 2020 году, но не планировали расселять в скором времени.
20 мая жители дома на улице Нариманова встретились с администрацией, чтобы договориться о допуске в дом. Экспертиза заключила, что в дом нельзя заходить, заявили власти. Жильцы решили самостоятельно проникнуть внутрь.