Челябинцам рассказали, что делают в городе для предотвращения ДТП с электросамокатами

Как отметил начальник управления Госавтоинспекции области Иван Путков, в основном электросамокатами пользуются дети и подростки, чтобы совершать прогулки по городу. Однако во время езды они пренебрегают правилами дорожного движения, что порой приводит к печальным последствиям.
— У ребят отсутствует чувство страха, они двигаются по пешеходным дорожкам, по тротуарам, сбивают людей и в 50% случаев при наезде на пешехода скрываются с места происшествия.
Начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области Иван Путков.
Большинство таких аварий происходит в Челябинске и Магнитогорске, поэтому там работают мотовзводы, которые останавливают самокатчиков и рассказывают им об ответственности в случае нарушений правил дорожного движения. Кроме того, сотрудники региональной Госавтоинспекции разговаривают с шеринговыми компаниями, чтобы те ограничивали передвижение транспортных средств в центральной части города, где больше всего отдыхающих.
— В техническом плане есть предложение, направленное в адрес главы региона Алексея Текслера об обустройстве специальных выделенных участков, так называемых, велодорожек для самокатчиков.
Чтобы снизить риски несчастных случаев и аварий, челябинские электросамокаты научили распознавать совместные поездки. Технологию «Антитандем» установили на электросамокатах Whoosh. Количество людей на одном устройстве будут выявлять с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.