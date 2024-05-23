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Челябинцам рассказали, что делают в городе для предотвращения ДТП с электросамокатами

В прошлом году на Южном Урале произошло 78 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадало 83 человека. Рассказываем, какие шаги предпринимает ГИБДД по Челябинской области для решения этой проблемы.

Источник: Pchela.News

Как отметил начальник управления Госавтоинспекции области Иван Путков, в основном электросамокатами пользуются дети и подростки, чтобы совершать прогулки по городу. Однако во время езды они пренебрегают правилами дорожного движения, что порой приводит к печальным последствиям.

— У ребят отсутствует чувство страха, они двигаются по пешеходным дорожкам, по тротуарам, сбивают людей и в 50% случаев при наезде на пешехода скрываются с места происшествия.

отметил Иван Путков.

Начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области Иван Путков.

Большинство таких аварий происходит в Челябинске и Магнитогорске, поэтому там работают мотовзводы, которые останавливают самокатчиков и рассказывают им об ответственности в случае нарушений правил дорожного движения. Кроме того, сотрудники региональной Госавтоинспекции разговаривают с шеринговыми компаниями, чтобы те ограничивали передвижение транспортных средств в центральной части города, где больше всего отдыхающих.

— В техническом плане есть предложение, направленное в адрес главы региона Алексея Текслера об обустройстве специальных выделенных участков, так называемых, велодорожек для самокатчиков.

добавил Иван Путков.

Чтобы снизить риски несчастных случаев и аварий, челябинские электросамокаты научили распознавать совместные поездки. Технологию «Антитандем» установили на электросамокатах Whoosh. Количество людей на одном устройстве будут выявлять с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.