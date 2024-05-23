В Башкирии иноагентам запретили участвовать в выборах.

«Изменения в Кодекс о выборах призваны уменьшить иностранное влияние на общественно-политические процессы внутри республики. Люди, которые избираются на ответственные позиции в системе публичной власти, априори не могут представлять интересы другого государства или находиться под иностранным влиянием. Существует определенная процедура выхода из статуса иноагента. Если человек прекратит получать поддержку из-за рубежа и будет исключен из реестра иноагентов, то он снова сможет участвовать в реальной политике и включиться в выборную кампанию. Но до тех пор путь к властным рычагам ему закрыт. Это вопрос национальной безопасности», — прокомментировал председатель Курултая РБ Константин Толкачев.