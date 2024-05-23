Володин: слово «американец» скоро станет ругательным во всем мире

Вячеслав Володин отметил, что только вчера вернулся из Ирана, где принимал участие в прощании с погибшим в авиакатастрофе президентом Эбрахимом Раиси. Он подчеркнул, что своими глазами видел миллионы скорбящих иранцев, которые пришли проститься со своим президентом. Поэтому он считает «циничными и бесчеловечными» высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что весь мир и сами иранцы выиграли в результате гибели Эбрахима Раиси.