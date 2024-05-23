Володин: слово «американец» скоро станет ругательным во всем мире

Вячеслав Володин отметил, что только вчера вернулся из Ирана, где принимал участие в прощании с погибшим в авиакатастрофе президентом Эбрахимом Раиси. Он подчеркнул, что своими глазами видел миллионы скорбящих иранцев, которые пришли проститься со своим президентом. Поэтому он считает «циничными и бесчеловечными» высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что весь мир и сами иранцы выиграли в результате гибели Эбрахима Раиси.
«Сказать подобное может только представитель режима, который живет в полном ощущении своей исключительности», — написал политик в своем Telegram-канале.
По его мнению, подобное «хамское отношение» со стороны США вызывает растущее раздражение по всему миру. «Из-за политики Вашингтона скоро само слово “американец” станет во всем мире ругательным», — подчеркнул спикер.
Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси разбился в 30 км от границы с Азербайджаном 19 мая. Все пассажиры вертолета погибли. В Иране и некоторых соседних с ним странах объявлен траур.
Комментируя гибель президента Ирана, Энтони Блинкен заявил, что в Соединенных Штатах его не оплакивают. «Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и… не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — сказал госсекретарь. В Кремле эти слова оценили как хамство.