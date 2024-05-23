Глава Минкультуры встретилась с Генсеком ШОС

«Президент Казахстана неоднократно отмечал, что незыблемым фундаментом прочных взаимоотношений государств-членов ШОС является сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Шанхайская организация объединяет десять государств Евразийского континента, в которых проживает почти половина населения планеты. То культурное многообразие, которым обладают наши народы, открывает невероятные перспективы в области культуры и культурного обмена».
Глава ведомства отметила, в 2022—2023 годах в Казахстане успешно организованы и проведены Дни культуры России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана. А также Дни культуры Казахстана в России и Азербайджане.
«В текущем году планируется ряд мероприятий в рамках Дней культуры Казахстана в Таджикистане и Туркменистане. Министр выразила уверенность, что продолжение данной практики под эгидой ШОС будет способствовать еще большему сближению культур и народов».
Кроме того, в 2023 году по инициативе Касым-Жомарта Токаева был инициирован проект «Духовные святыни ШОС», в рамках которого Министерство культуры и информации проводит работу по реконструкции мавзолея выдающегося мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи.
В свою очередь Чжан Мин выразил готовность поддержать все предложения министра и оказать всяческое содействие в их реализации.