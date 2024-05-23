Глава Минкультуры встретилась с Генсеком ШОС

«Президент Казахстана неоднократно отмечал, что незыблемым фундаментом прочных взаимоотношений государств-членов ШОС является сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Шанхайская организация объединяет десять государств Евразийского континента, в которых проживает почти половина населения планеты. То культурное многообразие, которым обладают наши народы, открывает невероятные перспективы в области культуры и культурного обмена».