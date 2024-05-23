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Делегация Молдовы примет участие в Форуме по безопасности на Черном море

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Молдавская делегация, состоящая из представителей правительства и парламента направится с двухдневным визитом в Румынию. Там она примет участие в работе Форума по безопасности на Черном море и Балканах.

Источник: Sputnik.md

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой выступит с речью на дискуссионной панели «Стратегическое значение Черного моря. Зачем нам свободное и открытое Черное море?», в которой коснется стратегической и экономической важности Черноморского региона, сообщает пресс-служба МИД.

Также в рабочем графике Попшоя встреча и совместная пресс-конференция с румынским коллегой Луминицей Одобеску, а также интервью телеканалу Euronews Румыния.

Также 23—24 мая Румынию для участия в черноморском форуме посетит спикер парламента Молдовы Игорь Гросу. Он совместно с председателем Сената Румынии Николае Чукэ и спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком станет основным докладчиком на дискуссионной панели по вопросам евроинтеграции Молдовы и Украины в нынешнем европейском контексте.

Восьмой Форум по безопасности на Черном море и Балканах (Black Sea and Balkans Security Forum) проходит с 23 по 24 мая в Бухаресте. В ходе конференции будет обсуждаться опыт разных стран для предотвращения рисков, угроз и уязвимостей в регионе. Мероприятие организовано New Strategy Centre при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства национальной обороны Румынии.