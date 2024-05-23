Делегация Молдовы примет участие в Форуме по безопасности на Черном море

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой выступит с речью на дискуссионной панели «Стратегическое значение Черного моря. Зачем нам свободное и открытое Черное море?», в которой коснется стратегической и экономической важности Черноморского региона, сообщает пресс-служба МИД.
Также в рабочем графике Попшоя встреча и совместная пресс-конференция с румынским коллегой Луминицей Одобеску, а также интервью телеканалу Euronews Румыния.
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Восьмой Форум по безопасности на Черном море и Балканах (Black Sea and Balkans Security Forum) проходит с 23 по 24 мая в Бухаресте. В ходе конференции будет обсуждаться опыт разных стран для предотвращения рисков, угроз и уязвимостей в регионе. Мероприятие организовано New Strategy Centre при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства национальной обороны Румынии.