Делегация Молдовы примет участие в Форуме по безопасности на Черном море

Восьмой Форум по безопасности на Черном море и Балканах (Black Sea and Balkans Security Forum) проходит с 23 по 24 мая в Бухаресте. В ходе конференции будет обсуждаться опыт разных стран для предотвращения рисков, угроз и уязвимостей в регионе. Мероприятие организовано New Strategy Centre при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства национальной обороны Румынии.