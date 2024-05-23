Текслер дал поручения по посевной, ремонту дорог и подготовке к новому отопительному сезону

Первое, что рекомендовал глава области участникам заседания, — это активизировать контакты с федеральными органами власти. Это поможет тому, чтобы регион принял самое широкое участие в реализации нацпроектов, подготовка и утверждение которых сейчас находится в активной фазе. Ведь чем больше удастся привлечь федеральных средств, тем больше будет сделано для улучшения жизни в Челябинской области.
Про сельское хозяйство
В числе первоочерёдных сезонных тем — посевная кампания, которая набирает обороты, несмотря на капризы погоды в виде обильного снегопада 13 мая. Посеяно уже 614 тысяч гектаров яровых культур (36% от плана), а также 477 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, 106 тысяч гектаров масличных, около трёх тысяч гектаров картофеля и овощей.
— Сейчас многое будет зависеть от организации работ на уровне конкретных муниципалитетов и сельхозорганизаций, — отметил Алексей Текслер. — Важно ускорить сроки сева. Прошу глав лично контролировать ход посевной, помогать агропредприятиям, в том числе с кадрами.
Всего в регионе предстоит посеять 1,7 миллиона гектаров яровых.
Как отметил на прошлой неделе министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, в отличие от регионов, где заморозки нанесли существенный урон посевам, в нашей области посевы не пострадали, так как ещё не успели взойти.
— Дожди и похолодание осложняют посевные работы и сдвинут окончание кампании ближе к середине июня, — рассказал Алексей Кобылин. — Но такая задержка не является критичной для нашего края. Аграрии всегда имеют возможность выбрать культуры по срокам созревания — раннеспелые, средне- или позднеспелые. В целом же осадки благоприятны для нашей климатической зоны, которая, как правило, страдает от недостатка влаги. Засухи — особенно частое явление на юге области, где выращивается большая часть зерна. В этом году обилие влаги будет благотворно влиять на сенокосы и многолетние травы, восполнит потери засушливых лет на естественных угодьях.
Про дороги
Сезон дорожных работ тоже в самом разгаре. В регионе продолжается реализация проекта «Дорожный рывок». В планах построить и отремонтировать порядка 800 километров дорог по всей области. Губернатор поручил главам активно включиться в процесс и организовать контроль за подрядчиками на всех этапах, а областному Минстрою — отработать графики с каждым муниципалитетом.
По Челябинску, напомним, планы по ремонту дорог были скорректированы в середине апреля, во время совместного выезда Алексея Текслера с министром дорожного хозяйства и транспорта Алексеем Нечаевым, а также главой города Натальей Котовой. В ранее составленный перечень дорожного ремонта был включены несколько улиц, на качество асфальта которых жаловались местные жители.
— А планы этого года только по Челябинску — порядка 50 объектов, — рассказал тогда Алексей Нечаев. — И это только по уличной дорожной сети, а ещё много планов по межквартальным проездам. Если в целом говорить, то мы выходим на цифру по объёмам работ примерно прошлого года, даже чуть побольше. Объёмы не снижаются.
К слову, в прошлом году на реализацию проекта «Дорожный рывок» в регионе направили около 25 миллиардов рублей.
Про школы и детские сады
Активно работать и контролировать подрядчиков важно и на работах по благоустройству, и на социальных объектах. Особенно важно своевременно подготовиться к 1 сентября, своевременно завершив работы по масштабному проекту строительства и модернизации школ и детских садов.
— Прошу всех глав во взаимодействии с Министерством образования области своевременно начать текущие ремонты, чтобы к новому учебному году все учреждения были в надлежащем состоянии для комфортной и безопасной учебы детей.
Уже известно, что в этом году в регионе откроют две новые школы, а ещё шесть капитально отремонтируют. Масштабные планы и в сфере дошкольного образования: до конца года на Южном Урале откроют шесть детсадов, ещё 19 капитально отремонтируют.
Про подготовку к отопительному сезону
Началась и подготовка к следующему отопительному сезону. Завершиться она должна к 15 августа. А до 1 сентября муниципалитеты должны оформить паспорта готовности. Завершившийся отопительный сезон с паспортами и актами готовности прошли все муниципалитеты, кроме Златоуста и Катав-Ивановского района. Глава области потребовал устранить замечания и к осени обеспечить стопроцентную готовность, а своему заместителю Андрею Фалейчику поручил взять работу на особый контроль.
Про газификацию
Губернатор акцентировал внимание глав на работе по газификации с учётом запросов со стороны садовых товариществ. Совместно с газораспределительными организациями им необходимо провести поадресную инвентаризацию домовладений в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), чтобы сформировать программу газификации до 2026 года.
— Другое важное направление — продолжение программы социальной догазификации. По решению президента она будет распространена и на садовые товарищества.
Этим нововведением очень довольны садоводы, ведь они смогут значительно сэкономить.
— Поддержка в плане газификации садовых товариществ необходима, потому что в садах проживает много людей, некоторые круглогодично, — пояснил «Пчеле» председатель местного отделения «Союза садоводов» по Миассу Александр Скороходов. — Сейчас для отопления используют электричество и дрова, но это прошлый век. Газификация станет дополнительным стимулом развития СНТ.
Как уточнили в Министерстве строительства Челябинской области в апреле, в программу догазификацим СНТ попадут домовладения, в отношении которых зарегистрировано право собственности и на жилой дом, и на земельный участок под таким домом.
Про уборку несанкционированных свалок
Помимо этого, поручения главам даны по ликвидации несанкционированных свалок и приобретению контейнеров для твёрдых коммунальных отходов (ТКО), так как ещё не все муниципалитеты завершили контрактацию. От отстающих Алексей Текслер потребовал ускорить работу, а Министерству экологии взять её на особый контроль.
Работа по этим направлениям активно идёт во многих муниципалитетах. Например, на днях в Пласте установили 35 новых жёлтых контейнеров для раздельного сбора мусора. В них будут собирать пластик, металл, макулатуру и стекло. Теперь любой житель Пласта, желающий принять участие в раздельном сборе отходов, может приобщиться к проекту.
— Проект по раздельному сбору ТКО, инициированный ЦКС, направлен на решение задач национального проекта «Экология», который предписывает уже к 2030 году до 50 процентов сократить объёмы полигонных захоронений за счёт выборки годных ВМР из ТКО и направления их на переработку, — сообщили в пресс-службе регоператора «Центр коммунального сервиса». — Такой подход позволит уменьшить разрастание свалок и полигонов, что благотворно отразится на экологической обстановке.
Что касается борьбы с несанкционированными свалками, то в этом году в Минэкологии области предложили искать их с помощью дронов. А пока в разных территориях региона стараются убрать то, что уже выбросили в неправильных местах нерадивые предприниматели и жители. Например, на границе Челябинска и Сосновского района прямо под окнами жилых домов обнаружили стихийную свалку размером в три футбольных поля. Туда сваливают покрышки, битое стекло, бетонные блоки и даже куски асфальта. Теперь решается как не только убрать эту стихийную свалку, но и не допустить её повторного возникновения.
Про сезонные темы
Среди сезонных тем также числятся начало пожароопасного сезона, который объявили с 15 апреля, пора детской оздоровительной кампании и купального сезона. Так, в рамках подготовки детских лагерей глава региона поручил муниципальным межведомственным комиссиям обратить особое внимание на их антитеррористическую и пожарную защищённость.