Текслер дал поручения по посевной, ремонту дорог и подготовке к новому отопительному сезону

— Дожди и похолодание осложняют посевные работы и сдвинут окончание кампании ближе к середине июня, — рассказал Алексей Кобылин. — Но такая задержка не является критичной для нашего края. Аграрии всегда имеют возможность выбрать культуры по срокам созревания — раннеспелые, средне- или позднеспелые. В целом же осадки благоприятны для нашей климатической зоны, которая, как правило, страдает от недостатка влаги. Засухи — особенно частое явление на юге области, где выращивается большая часть зерна. В этом году обилие влаги будет благотворно влиять на сенокосы и многолетние травы, восполнит потери засушливых лет на естественных угодьях.