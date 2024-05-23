Палестина вновь предложила СБ ООН принять её в состав организации

«После того как мы представили Генассамблее предложение принять Палестину в состав ООН, а из-за американского вето оно было отклонено <…> заявление вновь было направлено в Совет Безопасности ООН с требованием, чтобы СБ ООН позитивно рассмотрел это предложение», — цитирует его РИА Новости.