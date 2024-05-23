Politico: США и ЕС не понимают, как предотвратить сближение России и Венгрии

Газета считает, что отношения между Россией и Венгрией еще до начала СВО на Украине «уже были развиты, но не были такими глубокими». При этом, углубляя экономическое сотрудничество как с РФ, так и с КНР, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по утверждениям издания, надеется дать Будапешту «огромное право голоса в принятии глобальных решений».