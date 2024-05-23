Глава Краснодара назвал проблемы парка «Городской сад»

«Хозяйственных вопросов много — улучшение состояния пруда, освобождение от незаконных объектов, ремонт системы автополива и энергосетей, насосной станции, создание лектория. Наша задача — поэтапно решить их в ближайшей перспективе», — отметил глава Краснодара.
Он провел обход территории с новым руководителем МБУК «Краснодарские парки». Мэр отметил, что посетителям парка нужны комфортные условия для семейного отдыха.
Евгений Наумов заявил, что для каждого краснодарского парка нужно прописать генплан и концепцию. После этого необходимо приступать к комплексной работе над реализацией документа.