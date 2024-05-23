На СВО погиб мобилизованный отец троих детей Катаев из Пермского края

Отец троих детей Александр Катаев из Пермского края, призванный на службу во время мобилизации, погиб на специальной военной операции.
Об этом рассказали в администрации Добрянского городского округа. Александр родился 11 августа 1974 года в Добрянке. После окончания школы он отправился на срочную военную службу. Принимал участие в составе Миротворческих сил во время вооружённого конфликта в Южной Осетии. После службы Александр Катаев окончил Пермский строительный колледж, а позже и Пермский политехнический институт. Рабочая деятельность мужчины была связана со сферой строительства. Он работал мастером и прорабом.
Мужчина был призван на военную службу по мобилизации в сентябре 2022 года. Он был назначен командиром мотострелкового взвода мотострелковой роты. Лейтенант Катаев погиб 9 мая 2024 года в селе Площанка на территории ЛНР.
В администрации отмечают, что у мужчины остались жена и трое детей, а также мать и сестра. Прощание с Александром пройдёт 24 мая во Дворце культуры и спорта имени Ладугина в Добрянке.