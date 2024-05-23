На СВО погиб мобилизованный отец троих детей Катаев из Пермского края

Об этом рассказали в администрации Добрянского городского округа. Александр родился 11 августа 1974 года в Добрянке. После окончания школы он отправился на срочную военную службу. Принимал участие в составе Миротворческих сил во время вооружённого конфликта в Южной Осетии. После службы Александр Катаев окончил Пермский строительный колледж, а позже и Пермский политехнический институт. Рабочая деятельность мужчины была связана со сферой строительства. Он работал мастером и прорабом.