У военнослужащих началась итоговая проверка

Военные в течение года участвуют в различных учениях, оттачивают военные навыки при полевых выездах на полигоны, не прерываясь занимаются физической культурой. Также проводятся командно-штабные учения, боевые состязания и каждый военнослужащий проходит практическое и методическое испытание индивидуально.