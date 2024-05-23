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У военнослужащих началась итоговая проверка

Для военнослужащих воинской части «3502» регоинального командования «Батыс» Национальной гвардии МВД РК дислоцированной в городе Актау, началось подведение итогов зимнего периода обучения, передает DKNews.kz.

Источник: РгК «Батыс» НГ МВД РК

В ходе этой проверки они должны сдать зачеты по основным военным дисциплинам и продемонстрировать свои профессиональный уровень квалификации.

Данная итоговая проверка повторяется ежегодно.

Военные в течение года участвуют в различных учениях, оттачивают военные навыки при полевых выездах на полигоны, не прерываясь занимаются физической культурой. Также проводятся командно-штабные учения, боевые состязания и каждый военнослужащий проходит практическое и методическое испытание индивидуально.

Итоговая проверочная неделя началась с проверки теоретических знаний военнослужащих и продолжилась на стрельбище, а также в спортивном городке. По результатам проверки каждому военнослужащему выставляется отдельная оценка, после чего выносится общая оценка боевой готовности части.