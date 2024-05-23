У военнослужащих началась итоговая проверка

В ходе этой проверки они должны сдать зачеты по основным военным дисциплинам и продемонстрировать свои профессиональный уровень квалификации.
Данная итоговая проверка повторяется ежегодно.
Военные в течение года участвуют в различных учениях, оттачивают военные навыки при полевых выездах на полигоны, не прерываясь занимаются физической культурой. Также проводятся командно-штабные учения, боевые состязания и каждый военнослужащий проходит практическое и методическое испытание индивидуально.
Итоговая проверочная неделя началась с проверки теоретических знаний военнослужащих и продолжилась на стрельбище, а также в спортивном городке. По результатам проверки каждому военнослужащему выставляется отдельная оценка, после чего выносится общая оценка боевой готовности части.