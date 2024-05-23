Мэрию Новосибирска покинет начальник департамента потребительского рынка Витухин

Из мэрии Новосибирска увольняется начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. Об этом со ссылкой на самого чиновника сообщает портал «Прецедент».
По данным издания, последним рабочим днём Витухина в качестве руководителя департамента станет 5 июня. Своё грядущее увольнение чиновник объяснил нежеланием стоять на пути новых идей.
«С приходом молодой команды руководителей в мэрию Новосибирска совершенно очевидно, что им удобнее и комфортнее будет работать со своими доверенными людьми в руководстве департаментами. Любому новому руководителю, особенно молодому, всегда хочется максимально поломать старое и построить своё, новое, более эффективно работающее! Зачем стоять на пути воплощения новых идей?» — цитирует Витухина «Прецендент».
В департамент потребительского рынка он пришёл в 2015 году. До этого в течение 16 лет работал генеральным директором ЗАО «Новосибирский ювелирный завод “Адалит”..
Напомним, ранее городскую администрацию покинули вице-мэры Анна Терешкова и Геннадий Захаров, а также глава Центрального округа Сергей Канунников, руководитель департамента связи и информатизации Александр Горнштейн и глава департамента ЖКХ Дмитрий Перязев.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Максим Останин назначен заместителем мэра Новосибирска.