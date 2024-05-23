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Мэрию Новосибирска покинет начальник департамента потребительского рынка Витухин

Своё решение он объяснил желанием дать дорогу молодым.

Источник: Reuters

Из мэрии Новосибирска увольняется начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. Об этом со ссылкой на самого чиновника сообщает портал «Прецедент».

По данным издания, последним рабочим днём Витухина в качестве руководителя департамента станет 5 июня. Своё грядущее увольнение чиновник объяснил нежеланием стоять на пути новых идей.

«С приходом молодой команды руководителей в мэрию Новосибирска совершенно очевидно, что им удобнее и комфортнее будет работать со своими доверенными людьми в руководстве департаментами. Любому новому руководителю, особенно молодому, всегда хочется максимально поломать старое и построить своё, новое, более эффективно работающее! Зачем стоять на пути воплощения новых идей?» — цитирует Витухина «Прецендент».

Виталий Витухин родился в Новосибирске в 1967 году, в 1992 году закончил НЭТИ по специальности «производство корпусов» с квалификацией «инженер-механик», в 2009 году † Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление» с квалификацией «менеджер»..

В департамент потребительского рынка он пришёл в 2015 году. До этого в течение 16 лет работал генеральным директором ЗАО «Новосибирский ювелирный завод “Адалит”..

Напомним, ранее городскую администрацию покинули вице-мэры Анна Терешкова и Геннадий Захаров, а также глава Центрального округа Сергей Канунников, руководитель департамента связи и информатизации Александр Горнштейн и глава департамента ЖКХ Дмитрий Перязев.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Максим Останин назначен заместителем мэра Новосибирска.