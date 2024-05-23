Мэрию Новосибирска покинет начальник департамента потребительского рынка Витухин

«С приходом молодой команды руководителей в мэрию Новосибирска совершенно очевидно, что им удобнее и комфортнее будет работать со своими доверенными людьми в руководстве департаментами. Любому новому руководителю, особенно молодому, всегда хочется максимально поломать старое и построить своё, новое, более эффективно работающее! Зачем стоять на пути воплощения новых идей?» — цитирует Витухина «Прецендент».