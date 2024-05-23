Ильсур Метшин поблагодарил сельчан за участие в ярмарках в Казани

Продукцию реализовывали фермеры из 24 районов РТ и 22 предприятия АПК. В 2023 году был организован 21 ярмарочный день (шесть весной и 15 осенью), в 2024 — семь. За эти дни на продажу выставили продукцию на общую сумму 1,3 млрд рублей, из которых почти 299 млн рублей — весной 2023 года, 778,7 млн рублей — осенью 2023 года, 279,6 млн рублей — весной 2024 года. Таким образом, в среднем за один ярмарочный день было реализовано продукции на сумму 48,5 млн рублей.