Ильсур Метшин поблагодарил сельчан за участие в ярмарках в Казани

Торжественное мероприятие проводится от имени мэра Казани второй год в дни окончания основных посевных работ в знак благодарности сельским труженикам. «Спасибо вам за большой труд, благодаря которому на столах городских жителей ежедневно есть хлеб, молоко, мясо, картофель и другая продукция. Сельскому хозяйству республики уделяется стабильная, системная поддержка и большое внимание. Мы склоняем головы и благодарим всех наших сельчан. Это тяжелый, но благородный труд — растить урожай», — обратился к присутствующим Ильсур Метшин.
Мэр города пожелал сельчанам успешного завершения посевной кампании. «Я желаю вам хорошего урожая. Мы сталкиваемся с тяжелыми временами, но с поддержкой руководства республики, с федеральными программами, а самое главное, с вашим трудолюбием мы и эту дорогу осилим. Нам есть чем гордиться. Татарстан выходит в лидеры по производству молока, и это дорогого стоит. В целом сельскохозяйственное направление республики уверенно развивается. И это ваша заслуга», — обратился к работникам сельского хозяйства мэр.
Городские ярмарки еженедельно проходили весной и осенью по субботам и воскресеньям на 15 площадках Казани. На них были представлены мясная и молочная продукция, хлеб, овощи, фрукты, а также хозтовары по ценам ниже розничных на 10−20%.
Продукцию реализовывали фермеры из 24 районов РТ и 22 предприятия АПК. В 2023 году был организован 21 ярмарочный день (шесть весной и 15 осенью), в 2024 — семь. За эти дни на продажу выставили продукцию на общую сумму 1,3 млрд рублей, из которых почти 299 млн рублей — весной 2023 года, 778,7 млн рублей — осенью 2023 года, 279,6 млн рублей — весной 2024 года. Таким образом, в среднем за один ярмарочный день было реализовано продукции на сумму 48,5 млн рублей.
Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов выразил благодарность Ильсуру Метшину за организацию сельхозярмарок. «Работа ярмарочных площадок, организованная министерством и исполкомами республики, — это социально значимый проект. Во-первых, все наши производители и коллективные фермерские хозяйства могут напрямую реализовать свою продукцию. Во-вторых, все городское население может приобрести свежую натуральную продукцию по доступным ценам», — подчеркнул он.
Отметим, что по итогам прошлого года Минтромторг России признал шатровую ярмарку в поселке Юдино лучшей в стране.
Благодарственными письмами мэра Казани награждены главы личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, сотрудники Министерства сельского хозяйства, индивидуальные предприниматели и др. Среди награжденных предприятий: агрофирма «Ватан» Арского района, ООО «Август-Кайбицы», ЗАО «Лаишевский рыбозавод», ООО «Нурлат-Сэте» и др. С полным списком можно ознакомиться по ссылке. Награды труженикам села также вручили от имени министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова.
Представители муниципальных районов РТ, приглашенные на церемонию
И.о. главы Дрожжановского района Алексей Ярухин.
Глава Буинского района Ранис Камартдинов.
Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов.
Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов.
Глава Рыбно-Слободского района Радик Ислямов.
Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.
Глава Алексеевского района Сергей Демидов.
Глава Атнинского района Габдулахат Хакимов.
Глава Тюлячинского района Назип Хазипов.
Глава Сабинского района Раис Минниханов.
Глава Арского района Ильшат Нуриев.
Заместитель руководителя исполкома Кукморского района Чулпан Ханафина.
Руководитель исполкома Мамадышского района Олег Павлов.
Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин.
Глава Алькеевского района Александр Никошин.
Глава Аксубаевского района Камиль Гилманов.
Глава Новошешминского района Вячеслав Козлов.
Глава Спасского района Фаргат Мухаметов.
Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин.
Глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов.
Первый заместитель руководителя исполкома Пестречинского района Раис Сулейманов С музыкальной программой перед гостями выступили народный артист РТ и РБ Салават Фатхетдинов, заслуженные артисты РТ Марина Карпова, Анастасия Макарова, ансамбль танца «Казань», Trio Grande и другие. Диляра Гафурова.