Шестой район появится в Астане: новую карту показали в маслихате

Как отметил замакима столицы Нурлан Нуркенов, район Алматы занимал площадь 15,4 тыс. га, и населяло его 390 тысяч человек — на сегодня это самый густонаселенный и быстроразвивающийся район столицы.
Согласно прогнозам, к 2035 году в районе будет проживать 650 тысяч человек — поэтому для его оптимизации, а также для более комфортного проживания астанчан его предложили разделить на две части.
«Северная часть сохранит свое историческое наименование — “Алматы”, площадь составит после разделения 8,15 тыс. га. Южная часть будет новым административным районом с площадью 6,95 тыс. га.
Границу между двумя районами предложено провести следующим образом: начиная от моста «Архар» (мост на улице Сарайшык возле развязки у Дома министерств — прим. ред.) на восток, далее — будет следовать вдоль проспекта Кошкарбаева до точки пересечения с ж/д линией. Далее граница будет направлена на юго-восток до границ города", — сообщил замакима.
В маслихате показали карту нового района — он отмечен синим цветом. Оранжевым отмечена территория, которая останется у района Алматы.
В конце заседания депутаты маслихата Астаны проголосовали за создание нового района.
Напомним, что создание шестого района в Астане инициировал председатель маслихата Астаны Каналимов. Свое предложение он объяснил сильной нагрузкой на район Алматы.
В конце апреля этот вопрос был вынесен на публичное обсуждение, которое длилось до середины мая.
Отметим, согласно информации на сайте столичного акимата, на данный момент в Астане имеется пять районов:
- Есильский район;
- район Байконыр;
- район Алматы;
- район Сарыарка;
- район Нура (ударение на второй слог).
Последний был образован лишь в прошлом году, его площадь составляет 19,3 тыс. гектаров. Свое название пока самый молодой район Астаны получил в честь реки Нура.