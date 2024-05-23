В офисе президента Ирана раскрыли подробности крушения вертолета Раиси

Чиновник добавил, что, когда спасатели прибыли на место, погода полностью изменилась. Он считает, что по тому, что он видел, своими глазами, условия во время полета были нормальными. Облако видел только в одном ущелье и на очень ограниченной территории, трудно сказать, могло ли оно стать фактором, помешавшим полету или нет.