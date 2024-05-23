Жителей Геленджика предупредили об учениях 23 мая

Жителей и гостей Геленджика предупредили об учениях 23 мая, сообщает пресс-служба администрации курорта.
С 10:00 до 12:00 на центральном причале и в акватории Геленджикской бухты будут проходить учения сил и средств аварийно-спасательных формирований, экипажей судов.
Здесь отработают сценарий спасения людей, а также тушения пожара на морском судне и ликвидации разлива нефти в морском порту.
Всех просят сохранять спокойствие.
Напомним, ранее в Новороссийске на 21 мая были запланированы очередные учения со стрельбами — днем и вечером.