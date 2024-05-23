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Жителей Геленджика предупредили об учениях 23 мая

Учения в центре курорта пройдут в течение двух часов.

Жителей и гостей Геленджика предупредили об учениях 23 мая, сообщает пресс-служба администрации курорта.

С 10:00 до 12:00 на центральном причале и в акватории Геленджикской бухты будут проходить учения сил и средств аварийно-спасательных формирований, экипажей судов.

Здесь отработают сценарий спасения людей, а также тушения пожара на морском судне и ликвидации разлива нефти в морском порту.

Всех просят сохранять спокойствие.

Напомним, ранее в Новороссийске на 21 мая были запланированы очередные учения со стрельбами — днем и вечером.

учения