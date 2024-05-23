Как будет выглядеть новый район в Астане

Заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов отметил, что район Алматы разделят на две части. Северная сторона сохранит свои исторические части и наименование, площадь после разделения составит 8518 га. Площадь южной части, которая станет новым административным районом, будет составлять 6953 га.
«Границу между данными двумя административными единицами предложено провести следующим образом: начиная от моста “Архар” на восток, она будет следовать вдоль проспекта Кошкарбаева до точки пересечения железнодорожной линии. Далее граница будет направлена на юго-восток до железной дороги до границ города».
Замакима отметил, что район Алматы является самым густонаселенным и быстроразвивающимся. К 2035 году численность населения района увеличится с 390 тыс. до 659 тыс. человек. Жилищный фонд также увеличится в два раза, возрастет строительство социальных объектов и, соответственно, получит развитие инженерно-транспортная инфраструктура.