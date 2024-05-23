Как будет выглядеть новый район в Астане

Замакима отметил, что район Алматы является самым густонаселенным и быстроразвивающимся. К 2035 году численность населения района увеличится с 390 тыс. до 659 тыс. человек. Жилищный фонд также увеличится в два раза, возрастет строительство социальных объектов и, соответственно, получит развитие инженерно-транспортная инфраструктура.