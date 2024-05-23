Гагаузские общественники заявили об обысках в аэропорту Кишинева

Активисты опубликовали в соцсетях и мессенджере Telegram видеозапись, в которой сообщили, что подверглись допросам и обыскам в аэропорту столицы республики.
«Мы прилетели в три (часа) утра. Более трех часов нас держали в так называемой стерильной зоне. Из 18 человек сотрудники пограничной полиции задержали 14. Семь человек были отправлены на дополнительный контроль (на допросы и обыски — ред.) без объяснения причин», — сказал руководитель гагаузского отделения молодежной организации Next Generation Иван Паня.
Накануне в Москве общественники приняли участие в презентации ряда проектов некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества «Евразия».
Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок «Победа», часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов, которых ожидали в здании аэропорта сотни сторонников, чтобы предотвратить возможное их задержание. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока «Победа-Виктория» в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.
После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в аэропорту. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим. Ранее власти Молдавии несколько раз вводили ограничительные меры в аэропорту Кишинева — в октябре 2023 «в связи с эскалации рисков для глобальной безопасности в связи с войной в Израиле» и в августа 2022 года «из-за участившихся ложных сообщений о взрывных устройствах в здании аэропорта».