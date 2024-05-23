Губернатор Александр Гусев: в 2023 году в Воронежскую область было привлечено 374 млрд рублей инвестиций

По итогам 2023 года объем привлеченных инвестиций в экономику региона составил 374 млрд рублей. Для поддержания высокого уровня инвестиционной активности в регионе успешно функционирует система поддержки инвесторов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев на ежегодном отчете перед депутатами Воронежской областной думы в четверг, 23 мая.
— Создание благоприятного инвестиционного климата, модернизация и расширение действующих производств, повышение производительности труда — это приоритетные задачи для исполнительных органов нашей области и органов местного самоуправления. Мы надеемся на всестороннюю помощь и поддержку в достижении этих целей и со стороны депутатского корпуса региона.
Глава региона рассказал, что элементами системы поддержки инвесторов являются территории со специальным режимом ведения бизнеса, среди которых:
- особая экономическая зона «Центр»;
- шесть индустриальных парков;
- территория опережающего развития «Павловск».
В 2023 году на указанных площадках работали 167 компаний с общим объемом инвестиций 84 млрд рублей. Было создано 9 тыс. рабочих мест. В связи с этим принято решение расширить территорию индустриального парка «Масловский», для этого в мае текущего года приобретены земельные участки площадью 441 га.
— Ведется системная работа по модернизации и расширению действующих производств, 37% привлеченных инвестиций или 138 млрд рублей было направлено на модернизацию предприятий, что дало существенный эффект в повышении производительности труда, — подчеркнул Александр Гусев.
Глава региона указал, что третьей составляющей роста инвестиционной активности является эффективная система государственной поддержки крупных инвестиционных проектов. В настоящее время в Воронежской области реализуется 55 особо значимых проектов с общим объемом инвестиций 240 млрд рублей.
— Еще один фактор роста инвестиций и приоритетная задача, поставленная Президентом нашей страны, — обеспечение роста производительности труда. В Воронежской области успешно реализуется Национальный проект «Производительность труда», в рамках которого обучение прошли 2,6 тыс. сотрудников, представляющих 136 предприятий региона, — подчеркнул Александр Гусев.
Кроме того, в 2023 году объем отгруженных товаров собственного производства в обрабатывающей промышленности составил более 800 млрд рублей, что почти на 80 млрд рублей больше, чем в 2022 году.