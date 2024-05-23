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В Пекине открылись Дни Ростовской области в Китае

В Китае 23 мая стартовали Дни Ростовской области. В Пекин прибыла донская делегация во главе с губернатором Василием Голубевым. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

В состав делегации также вошли представители Заксобрания, областных ведомств и муниципалитетов, бизнес-сообщество, представители вузов, руководители донских предприятий.

Дни Ростовской области в Китае пройдут с 23 по 30 мая. Бизнес-форуму на тему развития торгово-экономического сотрудничества проведут в Пекине и в Шанхае. В Шанхае донской регион представить свой стенд на Международной продовольственной выставке «Сиал Чайна».

Также в эти дни пройдут встречи с послом России в КНР, Генеральным консулом РФ в Шанхае и другими лицами.

Планируется посещение делегацией пекинской галереи «Цзиньтай», где состоится возложение цветов к скульптуре «Советский сокол». Эта скульптура посвящена 70-летию победы китайского народа в войне сопротивления Японии и победы во Второй мировой войне.

В Российском культурном центре в Китае презентует два донских вуза — Донской государственный технический университет и Южно-Российский институт управления.