В Пекине открылись Дни Ростовской области в Китае

В состав делегации также вошли представители Заксобрания, областных ведомств и муниципалитетов, бизнес-сообщество, представители вузов, руководители донских предприятий.
Дни Ростовской области в Китае пройдут с 23 по 30 мая. Бизнес-форуму на тему развития торгово-экономического сотрудничества проведут в Пекине и в Шанхае. В Шанхае донской регион представить свой стенд на Международной продовольственной выставке «Сиал Чайна».
Также в эти дни пройдут встречи с послом России в КНР, Генеральным консулом РФ в Шанхае и другими лицами.
Планируется посещение делегацией пекинской галереи «Цзиньтай», где состоится возложение цветов к скульптуре «Советский сокол». Эта скульптура посвящена 70-летию победы китайского народа в войне сопротивления Японии и победы во Второй мировой войне.
В Российском культурном центре в Китае презентует два донских вуза — Донской государственный технический университет и Южно-Российский институт управления.