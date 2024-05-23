В Пекине открылись Дни Ростовской области в Китае

Дни Ростовской области в Китае пройдут с 23 по 30 мая. Бизнес-форуму на тему развития торгово-экономического сотрудничества проведут в Пекине и в Шанхае. В Шанхае донской регион представить свой стенд на Международной продовольственной выставке «Сиал Чайна».