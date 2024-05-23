ЗакС Петербурга уйдет на летние каникулы в конце июля

Законодательное собрание Петербурга уйдет на летние каникулы в конце июля этого года. В этот же период парламентарии проведут свое последнее в этом сезоне заседание. Об этом сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский в утреннем эфире «Пять углов» на радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM.
— Последнее заседание парламента состоится в конце июля. Потом уйдем на каникулы. Следующее заседание будет уже после выборов, — отметил спикер.
К слову, в прошлом году депутаты завершили сезон в конце июня. Во время перерыва парламентарии работали на своих территориях, а досуг посвящали совершенствованию законов.
Напомним, накануне, 22 мая, Законодательное собрание Петербурга определило новых почетных граждан города. Звание присвоили ученому-медику Эдуарду Айламазяну, народному артисту Давиду Голощекину и трансплантологу Дмитрию Гранову. К слову, звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» было установлено в 1993 году. Первым знака высшей признательности и уважения жителей города на Неве был удостоен российский филолог Дмитрий Лихачев. До сегодняшнего дня награду получил 51 человек.