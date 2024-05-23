ЗакС Петербурга уйдет на летние каникулы в конце июля

Законодательное собрание Петербурга уйдет на летние каникулы в конце июля этого года. В этот же период парламентарии проведут свое последнее в этом сезоне заседание. Об этом сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский в утреннем эфире «Пять углов» на радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM.