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Мэр Краснодара поручил создать единый документ развития парков

Глава Краснодара проверил состояние парка «Городской сад».

Источник: соцсети

Мэр Краснодара поручил создать единый документ развития парков. Глава Краснодара проверил состояние Городского сада.

«Это место с богатой историей. И посетителям парка, помимо этого, нужны все условия для комфортного отдыха. Причем семейного», — написал Евгений Наумов в своем telegram-канале.

В Городском саду требуется улучшить состояние пруда, убрать незаконные объекты, отремонтировать системы автополива и энергосетей, насосной станции и создать лекторий.

«Наша задача — поэтапно решить их в ближайшей перспективе. Каждый парк — это маленький город со своей изюминкой, и у него должен быть свой генплан. Необходимо разработать единый документ развития», — отметил Евгений Наумов.

Глава города добавил, что в документе нужно прописать концепцию каждого парка.