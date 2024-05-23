Мэр Краснодара поручил создать единый документ развития парков. Глава Краснодара проверил состояние Городского сада.
«Это место с богатой историей. И посетителям парка, помимо этого, нужны все условия для комфортного отдыха. Причем семейного», — написал Евгений Наумов в своем telegram-канале.
В Городском саду требуется улучшить состояние пруда, убрать незаконные объекты, отремонтировать системы автополива и энергосетей, насосной станции и создать лекторий.
«Наша задача — поэтапно решить их в ближайшей перспективе. Каждый парк — это маленький город со своей изюминкой, и у него должен быть свой генплан. Необходимо разработать единый документ развития», — отметил Евгений Наумов.
Глава города добавил, что в документе нужно прописать концепцию каждого парка.