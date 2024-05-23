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Радий Хабиров рассказал о развитии программы «Башкирское долголетие. Туризм»

В этом году в однодневные поездки по программе «Башкирское долголетие. Туризм» отправятся 20 тысяч человек. Об этом в соцсетях рассказал глава Башкортостана.

Источник: T.ME/RADIYHABIROV

— Мы придумали ее несколько лет назад для представителей старшего поколения — посчитали несправедливым, что многие из них, всю жизнь прожив в Башкортостане, не успели поездить по республике и посмотреть ее красоты, — написал он.

С 2020 года поездки совершили уже больше 34 тысяч человек. Туроператора разрабатывают оздоровительные, активные или познавательные маршруты, а в каждой поездке путешественникам проводят какой-либо мастер-класс.

В 2023 году стартовало новое направление — «Башкирско-белорусское долголетие», и в недельные туры отправились 1621 человек. В этом году такие поездки совершат еще полторы тысячи пенсионеров. Кроме того, вскоре запустятся и туры в Узбекистан.

— Большой интерес у нашего старшего поколения вызвал Санкт-Петербург, в этом году мы также планируем организовывать поездки в северную столицу по этой программе, — добавил глава республики.

экономика
туризм и отдых