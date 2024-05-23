Радий Хабиров рассказал о развитии программы «Башкирское долголетие. Туризм»

— Мы придумали ее несколько лет назад для представителей старшего поколения — посчитали несправедливым, что многие из них, всю жизнь прожив в Башкортостане, не успели поездить по республике и посмотреть ее красоты, — написал он.
С 2020 года поездки совершили уже больше 34 тысяч человек. Туроператора разрабатывают оздоровительные, активные или познавательные маршруты, а в каждой поездке путешественникам проводят какой-либо мастер-класс.
В 2023 году стартовало новое направление — «Башкирско-белорусское долголетие», и в недельные туры отправились 1621 человек. В этом году такие поездки совершат еще полторы тысячи пенсионеров. Кроме того, вскоре запустятся и туры в Узбекистан.
— Большой интерес у нашего старшего поколения вызвал Санкт-Петербург, в этом году мы также планируем организовывать поездки в северную столицу по этой программе, — добавил глава республики.