«Если сегодня поддержат партийцы»: Алексей Текслер планирует выдвигаться на выборы губернатора Челябинской области

Алексей Текслер планирует вновь побороться за пост губернатора Челябинской области на выборах в 2024 году. Его кандидатуру будут обсуждать на заседании президиума регионального совета «Единой России» сегодня, 23 мая.
— Я намерен участвовать в выборах губернатора Челябинской области. Скажу честно, президент одобрил мое желание выдвигаться. Если сегодня поддержат партийцы, начнется процедура выдвижения со всеми вытекающими, — заявил Алексей Текслер на XXV Медиафесте Челябинской области.
Также Алексей Текслер отметил, что за 5 лет невозможно воплотить все задуманные планы — их много. При поддержке жителей он планирует продолжить работу губернатора.
Напомним, Алексей Текслер был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области 19 марта 2019 года. Ранее он занимал пост первого замминистра энергетики РФ.