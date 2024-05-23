Воронежским добровольцам и контрактникам увеличат выплату до 500 тысяч рублей

«Воронежская область продолжает вносить свой вклад в доукомплектование вооруженных сил. Добровольцы из нашего региона подписывают контракты с Министерством обороны РФ практически каждый день», — отметил глава региона во время отчета о результатах работы правительства региона в 2023 году перед депутатами облдумы.