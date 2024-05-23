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Воронежским добровольцам и контрактникам увеличат выплату до 500 тысяч рублей

Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял решение увеличить выплату добровольцам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ, до 505 тыс. руб. С учетом федеральных средств единовременная поддержка составит 700 тыс. руб.

Источник: Reuters

«Воронежская область продолжает вносить свой вклад в доукомплектование вооруженных сил. Добровольцы из нашего региона подписывают контракты с Министерством обороны РФ практически каждый день», — отметил глава региона во время отчета о результатах работы правительства региона в 2023 году перед депутатами облдумы.

Ранее власти Воронежской области ввели единоразовую материальную помощь в размере 120 тыс. руб. для мобилизованных, добровольцев и заключивших контракт с Министерством обороны. С учетом федеральных средств выплата составляла 315 тыс.руб.