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В омском Минсельхозе состоялось крупное назначение

В четверг, 23 мая 2024 года, опубликовано распоряжение губернатора Омской области Виталия Хоценко о назначении нового заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николая Дрофы.

«Назначить Белошицкого Даниила Сергеевича заместителем министра — начальником управления растениеводства и механизации Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области 22 мая 2024 года сроком на один год, установив испытание сроком на три месяца», — говорится в документе.

Отметим, что Белошицкий ранее занимал должность главы управления растениеводства и механизации омского Минсельхоза. Из этого следует, что чиновник сохранил должность и при этом был повышен его статус.

У министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николая Дрофы теперь четыре заместителя: первый зам Олег Колесников, Даниил Белошицкий, Лариса Машинская и Николай Филонов.