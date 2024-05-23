В омском Минсельхозе состоялось крупное назначение

«Назначить Белошицкого Даниила Сергеевича заместителем министра — начальником управления растениеводства и механизации Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области 22 мая 2024 года сроком на один год, установив испытание сроком на три месяца», — говорится в документе.
Отметим, что Белошицкий ранее занимал должность главы управления растениеводства и механизации омского Минсельхоза. Из этого следует, что чиновник сохранил должность и при этом был повышен его статус.
У министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николая Дрофы теперь четыре заместителя: первый зам Олег Колесников, Даниил Белошицкий, Лариса Машинская и Николай Филонов.