Почти 500 млн рублей выделила Воронежская область стройкам в ЛНР в 2023 году

В частности речь идет о четырех больницах, пяти школах, одном многоквартирном жилом доме, двух МФЦ. Общий объем средств, выделенных на эти мероприятия в 2023 году, составил 485,6 млн руб., из которых профинансировано 298,8 млн руб. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в ходе отчета о работе облправительства в 2023 году перед депутатами облдумы.