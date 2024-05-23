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Почти 500 млн рублей выделила Воронежская область стройкам в ЛНР в 2023 году

В 2023 году воронежские строители восстановили 12 объектов социальной сферы в подшефных Новопсковском, Марковском, Меловском, Белокуракинском районах ЛНР.

В частности речь идет о четырех больницах, пяти школах, одном многоквартирном жилом доме, двух МФЦ. Общий объем средств, выделенных на эти мероприятия в 2023 году, составил 485,6 млн руб., из которых профинансировано 298,8 млн руб. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в ходе отчета о работе облправительства в 2023 году перед депутатами облдумы.

Также за счет средств, выделенных из бюджета Воронежской области в размере 981,6 млн руб., завершен ремонт участков автомобильных дорог в Марковском, Меловском и Белокуракинском районах ЛНР общей протяженностью 50 км.