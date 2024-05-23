Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Балтфлот сообщил об учебных полетах самолетов в Калининградской области

Тренировки проводят экипажи Су-30СМ и Су-24М.

Военные летчики проводят полеты в Калининградской области на истребителях и бомбардировщиках. Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, учебные полеты проходят как на суше, так и над акваторией моря.

Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24М отрабатывают огневое обеспечение сухопутных подразделений, уничтожение командных пунктов, бронетехники, живой силы и кораблей условного противника.

Также тренируются в разведке, поиске и уничтожении самолетов условного противника.

Полеты называют плановыми, в них задействовано до 10 военных самолетов.