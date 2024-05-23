Балтфлот сообщил об учебных полетах самолетов в Калининградской области

Военные летчики проводят полеты в Калининградской области на истребителях и бомбардировщиках. Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, учебные полеты проходят как на суше, так и над акваторией моря.
Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24М отрабатывают огневое обеспечение сухопутных подразделений, уничтожение командных пунктов, бронетехники, живой силы и кораблей условного противника.
Также тренируются в разведке, поиске и уничтожении самолетов условного противника.
Полеты называют плановыми, в них задействовано до 10 военных самолетов.