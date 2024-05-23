Лукашенко назначил Муравейко начальником Генштаба — первым замминистра обороны Беларуси

Александр Лукашенко при назначении особо акцентировал важность того, чтобы министр обороны и начальник Генерального штаба сработались: «У нас министр обороны есть министр обороны, и ему подчинены все в Министерстве обороны. Но, тем не менее, начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Непосредственно занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий. Всем тем, чем живут войска. Очень тонкая грань между министром обороны и начальником Генштаба».