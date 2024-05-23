Politico сообщила о провале инициативы Германии по усилению ПВО Украины

Так, 8 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз призвал страны НАТО укреплять свой восточный фланг, процитировав принцип мушкетеров из романа французского писателя Александра Дюма — «Один за всех и все за одного!». Политик напомнил, что Берлин передал Киеву уже три системы ПВО Patriot и выразил надежду, что в Европе найдутся и другие страны, готовые на подобные шаги. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призывал союзников быстрее перейти к поставкам оружия Украине, в том числе систем Patriot.
«[Однако] нет европейского лидерства и нет единства между основными действующими лицами. Ощущение безотлагательности не усилилось, наоборот, теперь появилось чувство облегчения, когда американцы возобновили поставки [вооружения Украине]», — сказал журналистам экс-руководитель аппарата минобороны Германии, аналитик Нико Ланге.
В материале газеты отмечается, что одной из причин, по которым страны Запада не спешат с отправкой Patriot является их дороговизна — около $1 млрд за единицу. Каждая выпущенная ими ракета-перехватчик также стоит миллионы долларов. Другая причина — нежелание ослаблять собственную оборону, считает исследователь ракетных технологий в Университете Осло Фабиан Хоффманн.
«Германия сталкивается с огромным дефицитом потенциала из-за поддержки Украины. Сроки заказа батарей Patriot становятся всё более продолжительными», — отметил эксперт.
При этом, некоторые страны уже отказались отдавать Украине свои системы ПВО Patriot. Например, Греция и Испания. Однако Мадрид согласился передать необходимые для системы ракеты. При этом газета El Pais со ссылкой на источники сообщала, что Испания согласилась на поставки лишь под давлением со стороны НАТО и ЕС.
Президент Румынии Клаус Йоханнис после встречи с американским лидером Джо Байденом заявил, что готов обсудить вопрос о передислокации одной батареи Patriot на Украину. Отмечалось, что сейчас у Румынии есть только одна работающая батарея Patriot, а вторая скоро будет готова к работе.
В Киеве же регулярно говорят о дефиците сил ПВО. 16 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если страна не получит две системы Patriot, то может потерять Харьков. Он назвал сложившуюся на фронте ситуацию очень серьезной. Днем ранее глава МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что «бьется головой о стену» в попытках добиться поставок батарей Patriot.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.