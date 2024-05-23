Politico сообщила о провале инициативы Германии по усилению ПВО Украины

Так, 8 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз призвал страны НАТО укреплять свой восточный фланг, процитировав принцип мушкетеров из романа французского писателя Александра Дюма — «Один за всех и все за одного!». Политик напомнил, что Берлин передал Киеву уже три системы ПВО Patriot и выразил надежду, что в Европе найдутся и другие страны, готовые на подобные шаги. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призывал союзников быстрее перейти к поставкам оружия Украине, в том числе систем Patriot.