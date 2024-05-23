NYT: Блинкен предложил Белому дому отменить запрет на удары по России

Ранее Госдепартамент США придерживался позиции запрета атак по объектам России западным оружием. Такие же заявления делал Джо Байден. 15 мая издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что группа украинских дипломатов находится в США с целью убедить Белый дом снять запрет на использование оружия для ударов по России. Энтони Блинкен 22 мая публично заявил, что Украина должна принимать подобные решения самостоятельно.