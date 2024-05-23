«Специальная военная операция продолжается, наши военные делают свое дело. Они знают, как его делать. Вот, наверное, все, что можно сказать. Ну и в дополнение мы неоднократно говорили, что любые вооружения, которым накачивают киевский режим, принципиально не могут изменить ход специальной военной операции», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают наступление российских войск на СВО.
В Кремле прокомментировали наступление российских войск в спецоперации
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Никакие вооружения, которыми накачивают киевский режим, не могут изменить ход специальной военной операции (СВО), она продолжается, военные РФ знают свое дело, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.