В Гагаузии проходит митинг против строительства парка GagauziyaLand

«Центральные власти используют все рычаги давления. Не пускают строителей, проверяют каждый кирпичик. Это не первая блокировка инициатив руководства Гагаузии. Власти Молдавии чинят и другие препятствия — это и экономическое давление региона, и нежелание вести диалог с руководителем автономии. Сегодня мы собрались здесь не только в защиту парка GagauziyaLand, мы еще протестуем против произвола со стороны Майи Санду и (правящей) партии “Действие и солидарность”, — сказал, открывая митинг, советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов.