Путин выбрал Белоруссию второй страной для визита после переизбрания

Российский лидер будет находиться в Белоруссии с 23 по 24 мая. Это будет вторая страна после Китая, которую Путин посетит после переизбрания президентом. Переговоры, как уточняет «Пул Первого», пройдут во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составах. Лидеры в том числе обсудят:
интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства;
политический диалог;
продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов;
укрепление безопасности;
взаимодействие в гуманитарной сфере.