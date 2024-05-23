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Путин выбрал Белоруссию второй страной для визита после переизбрания

Президент России Владимир Путин вечером в четверг, 23 мая, прибудет в Белоруссию с официальным визитом, в ходе которого планируется проведение переговоров с президентом Александром Лукашенко, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

Российский лидер будет находиться в Белоруссии с 23 по 24 мая. Это будет вторая страна после Китая, которую Путин посетит после переизбрания президентом. Переговоры, как уточняет «Пул Первого», пройдут во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составах. Лидеры в том числе обсудят:

интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства;

политический диалог;

продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов;

укрепление безопасности;

взаимодействие в гуманитарной сфере.

Путин Владимир