Лукашенко назвал события на Украине серьезным уроком

При этом президент констатировал, Беларусь уже сделала для себе все необходимые выводы, включая и вопросы, касающиеся мин и минных заграждений. В белорусской армии понимают, что такое контрбатарейная борьба, как применяется беспилотная авиация и должна вестись радиоэлектронная борьба.