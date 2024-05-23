Лукашенко назвал события на Украине серьезным уроком

В четверг глава государства назначил начальником Генерального штаба генерал-майора Павла Муравейко.
В ходе встречи Лукашенко обратил внимание на события в Украине.
«Это тоже для нас урок. Урок серьезный. Мы должны видеть, какая современная война», — сказал он.
При этом президент констатировал, Беларусь уже сделала для себе все необходимые выводы, включая и вопросы, касающиеся мин и минных заграждений. В белорусской армии понимают, что такое контрбатарейная борьба, как применяется беспилотная авиация и должна вестись радиоэлектронная борьба.
«Мы об этом не единожды говорили. Вам придется основательно этим заняться», — предупредил Муравейко белорусский президент.