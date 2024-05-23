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Лукашенко назвал события на Украине серьезным уроком

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Необходимо вести нацеленную работу по развитию белорусской армии изучая все, что происходит кругом, об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Источник: Sputnik.by

В четверг глава государства назначил начальником Генерального штаба генерал-майора Павла Муравейко.

В ходе встречи Лукашенко обратил внимание на события в Украине.

«Это тоже для нас урок. Урок серьезный. Мы должны видеть, какая современная война», — сказал он.

При этом президент констатировал, Беларусь уже сделала для себе все необходимые выводы, включая и вопросы, касающиеся мин и минных заграждений. В белорусской армии понимают, что такое контрбатарейная борьба, как применяется беспилотная авиация и должна вестись радиоэлектронная борьба.

«Мы об этом не единожды говорили. Вам придется основательно этим заняться», — предупредил Муравейко белорусский президент.

Лукашенко Александр