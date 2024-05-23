Игнатьев: Кишинев пока не ответил Тирасполю на декларацию о мирном урегулировании

Декларацию о приверженности мирным методам урегулирования Игнатьев предложил заключить 17 мая на встрече с вице-премьером по реинтеграции Молдовы Олегом Серебряном.
«От молдавской стороны реакции нет. От некоторых международных партнеров есть, и она, очевидно, положительная, потому что проект декларации содержит на бумаге уже то, что было обозначено и озвучено на встрече в прошлую пятницу всеми участниками».
Он напомнил, что Кишинева взял время для изучения текста декларации. По его словам, документ состоит из трех предложений и в Тирасполе ожидают реакции на проект декларации.
«Наблюдается какая-то нормализация диалога. Нам бы хотелось, чтобы он был не просто ритмичным, но еще и наполненный решениями», — отметил Игнатьев.