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Игнатьев: Кишинев пока не ответил Тирасполю на декларацию о мирном урегулировании

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Тирасполь все еще не получил ответ Кишинева на предложение заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования приднестровского конфликта, заявил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.

Источник: Sputnik.md

Декларацию о приверженности мирным методам урегулирования Игнатьев предложил заключить 17 мая на встрече с вице-премьером по реинтеграции Молдовы Олегом Серебряном.

«От молдавской стороны реакции нет. От некоторых международных партнеров есть, и она, очевидно, положительная, потому что проект декларации содержит на бумаге уже то, что было обозначено и озвучено на встрече в прошлую пятницу всеми участниками».

сказал Игнатьев в эфире местного телевидения.

Он напомнил, что Кишинева взял время для изучения текста декларации. По его словам, документ состоит из трех предложений и в Тирасполе ожидают реакции на проект декларации.

«Наблюдается какая-то нормализация диалога. Нам бы хотелось, чтобы он был не просто ритмичным, но еще и наполненный решениями», — отметил Игнатьев.