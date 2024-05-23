В Татарстане некоторым педагогам увеличат выплаты за классное руководство

В РТ преподаватели, которые работают в населенных пунктах с населением не меньше 100 тыс. человек, увеличат выплату за классное руководство. Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр республики Алексей Песошин, сумма составит 10 тыс. рублей в месяц. Причем это в двое больше, чем было раньше.