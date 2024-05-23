Нового начальника департамента правовой и кадровой работы назначили в Новосибирске

Копырин Сергей Анатольевич родился в 1981 году в Новосибирске. В 2002 году окончил Омскую академию Министерства внутренних дел РФ по специальности «юриспруденция», в 2007 году — магистратуру Томского государственного университета по направлению «юриспруденция».