Нового начальника департамента правовой и кадровой работы назначили в Новосибирске

В мэрии Новосибирска назначили нового начальника департамента правовой и кадровой работы. Им стал Сергей Копырин. Соответствующее распоряжение подписал мэр Максим Кудрявцев.
К работе в новой должности Сергей Копырин приступил в четверг, 23 мая, сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее он работал в правоохранительных структурах, заместителем прокурора, руководителем следственных отделов системы Следственного комитета России. С 2021 года — прокурор, старший прокурор отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Западно-Сибирской транспортной прокуратуры города Новосибирска.
Копырин Сергей Анатольевич родился в 1981 году в Новосибирске. В 2002 году окончил Омскую академию Министерства внутренних дел РФ по специальности «юриспруденция», в 2007 году — магистратуру Томского государственного университета по направлению «юриспруденция».
Ранее мы писали о том, что начальник департамента потребительского рынка новосибирской мэрии Виталий Витухин покидает свой пост.