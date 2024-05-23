Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нового начальника департамента правовой и кадровой работы назначили в Новосибирске

К работе в новой должности он приступил в четверг, 23 мая.

Источник: НДН.ИНФО

В мэрии Новосибирска назначили нового начальника департамента правовой и кадровой работы. Им стал Сергей Копырин. Соответствующее распоряжение подписал мэр Максим Кудрявцев.

К работе в новой должности Сергей Копырин приступил в четверг, 23 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее он работал в правоохранительных структурах, заместителем прокурора, руководителем следственных отделов системы Следственного комитета России. С 2021 года — прокурор, старший прокурор отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Западно-Сибирской транспортной прокуратуры города Новосибирска.

Копырин Сергей Анатольевич родился в 1981 году в Новосибирске. В 2002 году окончил Омскую академию Министерства внутренних дел РФ по специальности «юриспруденция», в 2007 году — магистратуру Томского государственного университета по направлению «юриспруденция».

Ранее мы писали о том, что начальник департамента потребительского рынка новосибирской мэрии Виталий Витухин покидает свой пост.