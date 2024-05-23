Лукашенко назвал ВНС политическим ядерным оружием для исключительных случаев

Он поинтересовался у Косинца и Мицкевича, что требуется от него как председателя ВНС, чтобы запустить работу. После чего напомнил, что необходимо поддерживать связи на всех уровнях с делегатами ВНС, чтобы они не чувствовали себя отстраненными от решения вопросов. Нужно дать понять, что они не будут в своей работе подменять другие органы власти.