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Лукашенко назвал ВНС политическим ядерным оружием для исключительных случаев

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился во Дворце Независимости с зампредседателя ВНС Александром Косинцом и начальником Секретариата ВНС Валерием Мицкевичем.

Источник: AP 2023

По словам главы государства, чиновникам предстоит подумать о том, как будет выстраиваться система работы с делегатами Всебелорусского народного собрания. Также нужно определиться с планами проведения президиума ВНС.

Он поинтересовался у Косинца и Мицкевича, что требуется от него как председателя ВНС, чтобы запустить работу. После чего напомнил, что необходимо поддерживать связи на всех уровнях с делегатами ВНС, чтобы они не чувствовали себя отстраненными от решения вопросов. Нужно дать понять, что они не будут в своей работе подменять другие органы власти.

«ВНС — это некое политическое ядерное оружие, которое используется в исключительных случаях. Принимаются решения только стратегического характера», — цитирует Лукашенко БелТА.

Глава государства констатировал, что ВНС не должно заниматься заборами, крышами и балконами, но и отмахиваться от общения по проблемным вопросам с людьми не нужно.

«Поэтому с делегатами надо установить такую связь, чтобы, общаясь с ними, мы могли довести для решения то и ли иное обращение наших людей».

подчеркнул он.

В завершение он обратил внимание, что необходимо разбить делегатов ВНС на рабочие группы, после чего нужно будет провести заседание президиума, на котором все будет утверждено.

Лукашенко Александр