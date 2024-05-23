Лукашенко назвал ВНС политическим ядерным оружием для исключительных случаев

По словам главы государства, чиновникам предстоит подумать о том, как будет выстраиваться система работы с делегатами Всебелорусского народного собрания. Также нужно определиться с планами проведения президиума ВНС.
Он поинтересовался у Косинца и Мицкевича, что требуется от него как председателя ВНС, чтобы запустить работу. После чего напомнил, что необходимо поддерживать связи на всех уровнях с делегатами ВНС, чтобы они не чувствовали себя отстраненными от решения вопросов. Нужно дать понять, что они не будут в своей работе подменять другие органы власти.
«ВНС — это некое политическое ядерное оружие, которое используется в исключительных случаях. Принимаются решения только стратегического характера», — цитирует Лукашенко БелТА.
Глава государства констатировал, что ВНС не должно заниматься заборами, крышами и балконами, но и отмахиваться от общения по проблемным вопросам с людьми не нужно.
«Поэтому с делегатами надо установить такую связь, чтобы, общаясь с ними, мы могли довести для решения то и ли иное обращение наших людей».
В завершение он обратил внимание, что необходимо разбить делегатов ВНС на рабочие группы, после чего нужно будет провести заседание президиума, на котором все будет утверждено.