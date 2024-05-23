Минэнерго Узбекистана и Пермский край подпишут дорожную карту о сотрудничестве

«Мы заинтересованы в первую очередь в поставках высокотехнологичной продукции, а также в организации совместных производств по всем направлениям: не только в нефтегазовой отрасли, но и в химической и текстильной промышленностях. В Узбекистане для этого созданы все необходимые условия, в том числе льготный режим для предприятий на территориях технопарков».