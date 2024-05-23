Минэнерго Узбекистана и Пермский край подпишут дорожную карту о сотрудничестве

Делегация Узбекистана во главе с министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым посетила Пермский край с официальным визитом. На полях стартовавшего 22 мая двухдневного форума «Дни пермского бизнеса» стороны обсудили партнерство в нефтегазовой промышленности, развитие импорта и экспорта промышленной продукции, а также другие вопросы.
Совместно с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным делегация Узбекистана побывала на нескольких крупных промпредприятиях региона, а также ознакомились с разработками Пермского Научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование» по цифровизации месторождений полезных ископаемых.
«С министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым обсудили вопросы промкооперации, совместные проекты в образовании и науке. Будем прорабатывать размещение наших производств на территории экономических зон Узбекистана. Итоги сегодняшней работы станут основой дорожной карты взаимодействия между нашим регионом и Министерством энергетики Узбекистана. Подписать документ планируем в ближайшее время».
По его словам, утверждение такой дорожной карты — уникальный пример для Узбекистана.
«Впервые министерство энергетики подпишет подобное соглашение с регионом России — Пермским краем. Благодарю Премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Арипова за поддержку этой инициативы!».
В свою очередь глава Минэнерго Узбекистана отметил, что подписание дорожной карты поможет нарастить объемы взаимных инвестиций, укрепит торговые связи, а также будет способствовать развитию совместных проектов в ключевых отраслях промышленности, сообщается на сайте правительства Пермского края.
«Мы заинтересованы в первую очередь в поставках высокотехнологичной продукции, а также в организации совместных производств по всем направлениям: не только в нефтегазовой отрасли, но и в химической и текстильной промышленностях. В Узбекистане для этого созданы все необходимые условия, в том числе льготный режим для предприятий на территориях технопарков».
В апреле 2024 года делегация правительства Пермского края посетила Узбекистан для развития сотрудничества по направлениям промышленной кооперации, образования, науки и локализации производств на территории экономических зон республики.