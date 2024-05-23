В Кремле исключили компанейщину в делах о коррупции в Минобороны

«Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, будь то муниципальный уровень. <…> Ни о какой компанейщине здесь, конечно, речи не идет», — сказал Песков (цитата по «Вы слушали маяк»).