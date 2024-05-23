Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном

«И системы ПВО, и службы на месте работают в полной боевой готовности, готовы к развитию ситуации в любом без исключения направлении — хоть с воды, хоть с моря, хоть с воздуха», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».
Аксенов добавил, что в рамках предстоящего летнего курортного сезона одной из основных задач является обеспечение максимально быстрого проезда по Крымскому мосту. Этому вопросу, в частности, было посвящено недавнее совещание под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
«Считаем, что будет хорошая работа, если время проезда по мосту, с момента подъезда к остановке на первом пункте досмотра, будет занимать не более одного часа. Это для нас является хорошим показателем работы всех служб. Пробуем хронометраж делать, чтобы время досмотра машины занимало от двух до четырех минут. В плане задержек или некачественных процедур на мосту вопросов у меня на данный момент нет».
Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали завербованного украинскими спецслужбами жителя полуострова. По заданию кураторов из Киева мужчина планировал с помощью беспилотников нанести удар по средствам противовоздушной обороны, прикрывающим Крымский мост.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.