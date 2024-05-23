Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном

«Считаем, что будет хорошая работа, если время проезда по мосту, с момента подъезда к остановке на первом пункте досмотра, будет занимать не более одного часа. Это для нас является хорошим показателем работы всех служб. Пробуем хронометраж делать, чтобы время досмотра машины занимало от двух до четырех минут. В плане задержек или некачественных процедур на мосту вопросов у меня на данный момент нет».